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Брайес - крошечный город и красивейшее озеро

Вена

Самая красивая столица Европы…



Охрид - жемчужина Македонии



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Действительно ли день французов начинается с кофе и круассана?

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